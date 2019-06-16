Lesione del legamento collaterale per Muriel. Futuro sempre più in bilico...
Nel corso del match di Copa America tra Colombia ed Argentina, l'attaccante colombiano Luis Muriel dopo una dura botta ricevuta da Leandro Paredes al 14' minuto ha dovuto lasciare il terreno di gioco....
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2019 14:06
Nel corso del match di Copa America tra Colombia ed Argentina, l'attaccante colombiano Luis Muriel dopo una dura botta ricevuta da Leandro Paredes al 14' minuto ha dovuto lasciare il terreno di gioco. Per lui confermata la lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. I tempi di recuperano si aggirano quindi tra i due ed i tre mesi. Uno stop pertanto che condizionerà e non poco il suo futuro.
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