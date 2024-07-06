Se l'Argentina dovesse andare in finale di Copa America, Nico e Quarta tornerebbero a Firenze il 9 agosto

Nico Gonzalez e Martinez Quarta tornerebbero al Viola Park soltanto il 9 agosto in caso di finale in Copa America con l'Argentina

Il rientro di Nico Gonzalez e di Martinez Quarta a Firenze potrebbe essere molto ritardato qualora l'Argentina dovesse raggiungere la finale di Copa America. I due giocatori della Fiorentina sono ancora impegnati nella competizione continentale, con la nazionale Albiceleste che ha conquistato la semifinale battendo l'Ecuador ai calci di rigore. Raggiungere l'ultimo atto vorrebbe dire giocare fino al 15 luglio, prima di potersi godere le vacanze al termine di una stagione lunghissima. Di conseguenza, sia l'esterno che il centrale della Fiorentina non tornerebbero al Viola Park fino al 9 di agosto, a 8 giorni dall'esordio in Serie A contro il neopromosso Parma. Insomma, un bel grattacapo per Palladino, costretto a preparare l'inizio della stagione senza due tra i giocatori più importanti della squadra gigliata.

Discorso analogo per Lucas Beltran, che sarà impegnato con l'Argentina nelle Olimpiadi di Parigi. In caso di finale della nazionale, l'attaccante della Fiorentina tornerebbe al Viola Park l'11 agosto, subito dopo il termine della rassegna olimpica parigina. Beltran, a differenza di Nico e Quarta, sta facendo adesso le vacanze, e quindi arriverebbe a Firenze già allenato e rodato in vista dell'inizio di stagione.

ATALANTA IN POLE PER BRESCIANINI

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