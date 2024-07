Corriere dello Sport: “Atalanta in pole per Brescianini, ma la Fiorentina non molla. Lazio più defilata”

Marco Brescianini lascerà il Frosinone, questo è certo. Il centrocampista è stato valorizzato al meglio da Eusebio Di Francesco e adesso ha tante pretendenti in Serie A, anche tra le big, visto che piace ad Atalanta, Fiorentina e Lazio. Per il direttore sportivo dei ciociari Guido Angelozzi il centrocampista vale 15 milioni, significa che avviando una trattativa seria, a 10 più bonus si può chiudere, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport.

L’Atalanta sembra la società più avanti nei dialoghi, ma la Fiorentina resta in corsa: a Raffaele Palladino il giocatore piace. Ci sarebbe anche la Lazio. Il vantaggio e la liquidità dei bergamaschi potrebbe alla fine vederli prevalere, ma i viola non mollano la presa. Ricordiamo che il Milan detiene il 50% sulla rivendita; per il Frosinone, che l’estate scorsa lo prese dai rossoneri per 200 mila euro, è una plusvalenza capolavoro.

Come riportato ieri da TMW, la sensazione è che dopo il weekend la situazione possa sbloccarsi, con le giornate di lunedì e martedì che saranno molto importanti per la decisione finale. Probabile che la volontà dello stesso Brescianini possa giocare un ruolo fondamentale, visto che difficilmente partirà un’asta tra i club. Lo scrive TMW.

