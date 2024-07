Radio Bruno: “L’Udinese frena sulla cessione di Lucca e alza le pretese, Ikoné non convinto dell’Arabia”

Matteo Dovellini, giornalista de La Repubblica e inviato di Radio Bruno, ha parlato al Pentasport, fornendo alcune informazioni sulle ultime di mercato della Fiorentina, raccolte a margine di un evento benefico tenutosi nella giornata di ieri in Versilia. Queste le sue parole:

Su Brescianini: “La sensazione è che Beppe Riso, procuratore di Brescianini, e il suo assistito prenderanno una decisione insieme. Per ora non c’è una squadra favorita o in pole, ma la Fiorentina rimane sul calciatore e lo segue attentamente. La frenata della Fiorentina è dovuta anche al valore alto, il Frosinone gioca a rialzo perché sa che si sta scatenando un’asta. In tal senso sarà fondamentale il gradimento del giocatore, potrà condizionare anche il prezzo finale e, ovviamente, la squadra in cui andrà.”

Su Lucca: “C’è stata una frenata dell’Udinese nei confronti di un’eventuale cessione di Lucca. Infatti, l’Udinese vorrebbe monetizzare per lui, ma non in questa stagione, visto che Pozzo si è convinto che potrà monetizzare di più nelle prossime stagioni. Per questo motivo, l’Udinese ha alzato le pretese, ma Lucca potrebbe rimanere un obiettivo concreto.”

Su Ikoné: “In questo momento Ikoné ha un mercato, il punto è che lui non è convinto nell’accettare l’offerta. Questo è un problema, al momento non piovono altre richieste e quindi la Fiorentina potrebbe non monetizzare, o almeno per adesso. Finché lui non si convince, la Fiorentina non incasserà.”

CON 12 MILIONI AMRABAT POTREBBE RESTARE ALLO UNITED