Dall'Inghilterra: "12 milioni sono sufficienti per convincere la Fiorentina a cedere Amrabat"

Secondo il noto giornale Inglese "Sport Witness" il Manchester United sarebbe intenzionato a mantenere Amrabat in rosa proponendo alla Fiorentina un offerta più bassa di quella fissata per il riscatto...

Secondo il noto giornale Inglese "Sport Witness" il Manchester United sarebbe intenzionato a mantenere Amrabat in rosa proponendo alla Fiorentina un offerta più bassa di quella fissata per il riscatto. Infatti secondo il giornale un offerta da 12 milioni di sterline sarebbe sufficiente per convincere la Fiorentina a cedere il centrocampista Marocchino, la Fiorentina per Amrabat ha già incassato 10 milioni di euro per il prestito ai Red Devils



LE PAROLE DI GALLIANI

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