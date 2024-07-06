Terim: "Montella? Buon rapporto, ci accomuna il passato alla Fiorentina. Andrebbe sostenuto tutti"
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l'ex tecnico della Fiorentina Fatih Terim ha parlato del percorso della Turchia ad Euro24, iniziando da una riflessione sul c.t. Vincenzo Montella: "Ho un buon...
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l'ex tecnico della Fiorentina Fatih Terim ha parlato del percorso della Turchia ad Euro24, iniziando da una riflessione sul c.t. Vincenzo Montella: "Ho un buon rapporto con lui, abbiamo allenato Fiorentina e Milan, è stato all’Adana, la squadra della mia città. Lo sostengo dal profondo del cuore e ho detto che andrebbe sostenuto da tutti".
Sull'Italia: "L’Italia è la mia seconda squadra. Volevo che Luciano Spalletti, un caro amico, fosse felice, ma questo è il calcio. Avete un allenatore molto bravo. Il prossimo torneo sarà diverso".
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