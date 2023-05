Italiano: “Ranieri? Una bellissima sorpresa. Cabral è recuperato, giocare contro la ex squadra lo stimolerà”

Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Fiorentina-Basilea, parlando delle scelte di Ranieri e Cabral. Queste le sue parole:

“Ranieri quest’anno è stata una bella sorpresa, viene proposto per la sua capacità di lettura di certe situazioni. Vista la capacità del Basilea di andare in profondità spero che riesca a darci una mano sotto quel punto di vista. Cabral ha recuperato e mi auguro che il fatto di essere un ex gli dia lo stimolo di fare una grande partita. Speriamo di arrivare alla gara di ritorno con qualche vantaggio”.

Il mister viola ha poi risposto alla domanda riguardante la squadra avversaria e la pericolosità dei suoi attaccanti:

“Hanno grande capacità di ribaltare le partite, come contro il Nizza, hanno rischiato spesso di uscire ma sono sempre rimasti aggrappati alla competizione. Hanno qualità e attaccano molto bene la profondità con Augustin e altri calciatori rapidi, speriamo di farci trovare pronti”.

