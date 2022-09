Italiano non ci sta: ”Tiriamo trenta volte in porta ma non facciamo gol, forse dobbiamo tirare il doppio”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato il pareggio contro i lettoni del RFS: ”Ormai ci stiamo abituando a partite del genere, dove creiamo ma non concretizziamo. Abbiamo tirato trenta volte in porta per un solo gol, forse dovremo tirare il doppio.

Non so se stia cominciando a pesare anche ai ragazzi, noi lavoriamo tutta la settimana per fare gol. Dobbiamo capire quali sono i giocatori che meritano di giocare più di altri, ma il problema è in attacco.

Fischi? E’ una piazza che ha sempre voglia di aspettative importanti, mi piace che sia così perchè è anche merito nostro. I ragazzi li hanno sentiti e reagiranno sicuramente.”

I FISCHI PER LA FIORENTINA