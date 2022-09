La pazienza è finita, bordata di fischi per la Fiorentina al fischio finale, applausi per il Riga

La Fiorentina non riesce a vincere nemmeno contro i lettoni del Riga, la partita termina 1-1, al fischio finale i tifosi viola non hanno trattenuto la loro rabbia per l’ennesima prestazione incolore e la mancata vittoria. Quando l’arbitro ha fischiato la fine della gara tutto lo stadio è esploso in una marea di fischi con la squadra viola che ha evitato anche di andare sotto la Curva, la Fiesole ha poi cantato esortando di tirare fuori gli attributi. Applausi invece per la squadra lettone che dopo essere andata a ringraziare i propri tifosi, ha ricevuto gli applausi dello stadio Franchi. Era da almeno 3 anni che lo stadio Franchi non fischiasse cosi sonoramente la squadra viola al termine di una partita.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA