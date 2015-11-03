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Notizie Rfs Fiorentina

Alcuni giocatori della Fiorentina sono rimasti delusi dopo i fischi ricevuti dai tifosi dopo il Riga

10 settembre 2022 15:47

Italiano senza parole: "Abbiamo un problema gol. Abbiamo fatto 30 tiri, cosa possiamo fare in più?"

08 settembre 2022 21:31

Morozs esulta: "Un risultato fantastico, perfetto, i difensori della Fiorentina non riuscivano a tenerlo"

08 settembre 2022 21:20

Italiano non ci sta: ''Tiriamo trenta volte in porta ma non facciamo gol, forse dobbiamo tirare il doppio''

08 settembre 2022 21:15

La pazienza è finita, bordata di fischi per la Fiorentina al fischio finale, applausi per il Riga

08 settembre 2022 21:03

PAGELLE VIOLA, IKONE E CABRAL DUE FANTASMI, JOVIC FA QUASI PEGGIO, BARAK GIOIE E DOLORI

08 settembre 2022 20:43

Sono 11 i tifosi dell'RFS presenti al Franchi, per loro non è stato aperto il settore ospiti

08 settembre 2022 19:54

Primi mugugni per Ikonè, qualche tifoso dalla tribuna consiglia Italiano: "Toglilo". Anche qualche fischio

08 settembre 2022 19:42

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