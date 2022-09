Italiano senza parole: “Abbiamo un problema gol. Abbiamo fatto 30 tiri, cosa possiamo fare in più?”

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa dopo il deludente contro l’RFS, queste le parole del tecnico della Fiorentina:

“Mi dispiace uscire dallo stadio con i fischi, abbiamo tirato 30 volte, credo siano stati fischi di frustrazione da parte dei tifosi, paghiamo la poca fame sotto parte, pareggiamo una partita gestita dall’inizio alla fine. Non c’è nulla da dire, ci dobbiamo dare una sveglia sotto porta, ci sono momenti della partita in cui puoi calare, inutile trovare il pelo nell’uovo, ci alleniamo per tirare 30 volte, e lo abbiamo fatto, abbiamo un problema gol. Siamo delusi, non ho nient’altro da dire. Conosco solo la strada dell’allenamento e della svolta individuale. Stiamo cercando di adattarci a questo nuovo habitat, di giocare tanto e allenarci poco, quella di oggi era una partita da vincere, fra poco giorni torniamo in campo, metteremo in campo la formazione migliore possibile”

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA