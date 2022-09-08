PAGELLE VIOLA, IKONE E CABRAL DUE FANTASMI, JOVIC FA QUASI PEGGIO, BARAK GIOIE E DOLORI

La Fiorentina non riesce a battere il Riga e si ferma sull'1-1, Barak prima segna poi fa l'errore che porta al gol subito

Gollini 6,5 Nel primo tempo è letteralmente provvidenziale salvando in una situazione di uno contro uno in campo aperto, una parata semplicemente fondamentale. Nel gol subito può fare certamente meglio

Dodò 6,5 Ennesima partita in cui non sbaglia nulla in nessuna circostanza, si propone sempre in fase offensiva, attento in fase difensiva, giocatore di livello superiore

Quarta 6 Partita di normale amministrazione, può poco sul gol subito

Ranieri 5,5 Sbaglia in occasione del gol subito nel quale si fa scappare il centravanti del Riga, nel complesso la sua partita non è negativa con diversi recuperi interessanti. Anche palla al piede è educato e preciso negli appoggi

Biraghi 6,5 Assist perfetto per Barak, in fase offensiva regala diversi palloni interessanti, rimangono alcuni errori che si ripetono

Amrabat 6,5 Solita grande partita in cui emerge per dinamismo, recupera tanti palloni, giocatore importante che sta acquisendo uno spessore notevole

Bonaventura 5,5 Ha passato giorni complicati e la sua partita rispecchia tutto questo. Non incide e sbaglia tanto, molto spesso anche le scelte, cosa non da lui. Comprensibile

Barak 6 ll gol vale un voto in più, ma sbaglia clamorosamente e fa partire l'azione del gol dell'RFS, partita da due volti

Kouamè 5 Una brutta partita dove sbaglia quasi tutto quello che può sbagliare, dai semplici controllo di palla ai cross, una brutta copia di quello visto fino ad ora

Ikonè 5 Sbaglia un gol clamoroso ma non è l'unica nota negativa della sua partita in cui fa notare diversi errori anche tecnici. Anche il pubblico lo fischia, il tempo dell'attesa pare essere scaduto

Cabral 5 Vale per lui quello scritto anche per Ikonè, sembra fisicamente un giocatore ritrovato ma tecnicamente sbaglia tanto, ha due occasioni per fare gol e le spreca malamente

Jovic 5 Sbaglia tanto, sui suoi piedi a minuti 87 una grande occasione ma manda il pallone in Curva. Lento, impacciato, impreciso. Dove sei Luka?

Sottil 6 Entra bene e poi si spegne con il passare dei minuti