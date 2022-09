Morozs esulta: “Un risultato fantastico, perfetto, i difensori della Fiorentina non riuscivano a tenerlo”

L’allenatore dei lettoni del Riga, Viktors Morozs, ha parlato in sala stampa al termine della gara pareggiata contro la Fiorentina per 1-1, le sue parole:

“Risultato fantastico, perfetto, abbiamo resistito a tanto pressing e siamo molto contenti. Abbiamo lavorato duramente per questo risultato. Gli applausi sono stati un segno di rispetto, il calcio italiano è come un sogno per noi. Non era facile prepararsi questa partita perchè abbiamo avuto poco tempo, ho creduto di poter portare a casa un risultato dopo il nostro gol. L’emozione più grande è stata al gol, i difensori della Fiorentina non riuscivano a tenere il nostro giocatore”

