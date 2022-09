Primi mugugni per Ikonè, qualche tifoso dalla tribuna consiglia Italiano: “Toglilo”. Anche qualche fischio

Primo tempo non facile per la Fiorentina che ha faticato a trovare la via del gol contro l’RFS, qualche tifoso, dopo ormai 8 mesi deludenti, ha iniziato a mugugnare contro Ikonè, il giocatore francese, arrivato lo scorso gennaio, anche nella giornata di oggi non è sembrato brillante sbagliando qualche pallone di troppo, cosi dalla tribuna è arrivato qualche fischio con annesso consiglio gridato a Italiano: “Toglilo” che si è sentito molto forte e chiaro. Insomma, anche i tifosi hanno iniziato a perdere la pazienza…

