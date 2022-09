Twitch sceglie Passione Fiorentina come Partner, è la prima volta che accade per un canale sulla Viola

Un grande traguardo per Passione Fiorentina, la pagina social più grande e seguita sulla squadra viola è stata scelta da Twitch come partner. E’ la prima volta che un canale che si occupa di Fiorentina ha questo riconoscimento. Twitch è la piattaforma di Amazon che si occupa di trasmettere in diretta le trasmissioni di ogni genere e che sta avendo un successo enorme negli ultimi anni. Questo il post di annuncio della pagina:

“Avevamo l’obiettivo di colorare di viola i social. Per questo nasceva Passione Fiorentina. Oggi, solo dopo pochi mesi, una delle più grandi piattaforme digitali del mondo come Twitch sceglie come partner una pagina che parla di Fiorentina. È la prima volta che accade per una community che si occupa di Fiorentina. Non era mai successo fino ad ora. Non è un traguardo, non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. Ad Maiora”

QUESTO IL LINK DELLA PAGINA DI PASSIONE FIORENTINA SU TWITCH

