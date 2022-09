Jovic: “Ho vinto la Champions, giocato semifinale di Europa League, ora voglio vincere la Conference”

Dopo la due giorni di Champions League, siamo a poche ore dall’inizio delle altre due competizioni europee. Questa sera per la Fiorentina sarà l’esordio in Conference League, così come per i suoi avversari del Rigas FS sono al loro esordio assoluto nella fase finale di una competizione UEFA. In occasione di questo, il sito della federazione europea ha voluto intervistare Luka Jovic, il nuovo bomber della Viola arrivato dal Real Madrid, chiedendo cosa ne pensasse di questa nuova competizione e quali fossero le sue aspettative: “Ognuno vorrebbe essere in una squadra che gioca la Champions League, ma grazie a Dio, è stata introdotta la Conference League e così abbiamo l’opportunità di giocare in questa competizione e penso che siamo i favoriti per vincerla, negli ultimi anni ho vinto la Champions League e giocato una semifinale di Europa League, quindi mi piacerebbe vincere questa competizione“. Lo riporta Football News 24

