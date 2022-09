Gazzetta, Ikone è una delle delusioni della Fiorentina: oggi grande chance per convincere 

Non c’è dubbio che una delle delusioni per il club di Commisso sia, al momento, è Jonathan Ikoné. Uno, ricordiamolo, per il quale il club ha sborsato al Lilla una cifra intorno ai 15 milioni. Giocatore di grande corsa e talento, non è mai stato un goleador, vero, ma in viola sta esagerando: ventidue gare di campionato, una sola rete e un rendimento discontinuo. E nella ripartenza della seconda stagione a Firenze, sta addirittura rischiando di perdere il posto ai danni di Christian Kouamé. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

