Clamoroso De Laurentis: irrompe in diretta Sky e aggredisce giornalisti e cameraman!

In prima serata in diretta televisiva, Matteo Politano ha presentato tramite Sky Sport la sfida di Champions League tra Barcellona e Napoli, ma a fine intervista è arrivato un inatteso colpo di scena, col presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis che, sul terreno di gioco di Montjuic, ha portato via il suo giocatore, non permettendogli di terminare il proprio discorso insieme all’inviato di Sky: “Dopo qualche acciacco adesso sto bene. I miei compagni di squadra li ho visti bene, concentrati, abbiamo preparato bene questa partita così importante per il prosieguo della stagione e siamo carichi. E’ stato un anno difficile a livello mentale, abbiamo attraversato periodi bassi e periodi alti, ma ora è il momento di dare continuità perché ultimamente stiamo facendo bene. La gara di domani è fondamentale, dovremo dare il 110%“. Queste sono state le parole dell’esterno azzurro, prima che l’intervista venisse bruscamente interrotta dal presidente del club campione d’Italia che, visibilmente contrariato, ha trascinato via Politano, rivolgendosi all’inviato dell’emittente satellitare con parole piuttosto chiare: “Con voi non può parlare…”. Il patron dei partenopei, dopo aver allontanato il suo giocatore dai microfoni di media, è poi ritornato indietro, ancor più adirato, sfoderando una manata alla telecamera, un gesto che per poco non travolge l’addetto ai lavori. Il rischio caduta è stato elevato: un atto senz’altro poco consono alle dinamiche sportive da parte del numero uno del Napoli. Dopo l’attacco a DAZN delle scorse settimane, un’altra polemica di De Laurentis contro le televisioni. Lo riporta calciomercato.com

🤯 CABREO TREMENDO de DE LAURENTIIS. 🔥 El presidente del Nápoles empujó a un periodista e interrumpió la entrevista a Politano en pleno directo. pic.twitter.com/XZxXLFP8uf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2024

Graziani: “Rispetto ai miei tempi sulla carta più semplice segnare un calcio di rigore”