Sky rivela: “L’offerta del Betis per Ghilardi è di 9 milioni. La Fiorentina ha il 50% sulla rivendita”

Il futuro di Daniele Ghilardi potrebbe presto tingersi di biancoverde. Il giovane difensore classe 2003, protagonista di una stagione di crescita con la maglia del Verona, è finito nel mirino del Real Betis. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club andaluso avrebbe presentato un’offerta da circa 9 milioni di euro all’Hellas per il cartellino del calciatore.

La Fiorentina, che ha cresciuto Ghilardi nel proprio settore giovanile prima di cederlo, continua a seguire con attenzione la situazione. Il club viola, infatti, detiene ancora il 50% sulla futura rivendita del giocatore: un dettaglio non da poco, che rende ogni possibile trasferimento motivo di interesse economico per la società di Commisso. Tra Betis ed Hellas Verona i contatti sono vivi e si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Intanto la Fiorentina osserva, pronta a beneficiare in caso di fumata bianca.