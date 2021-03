Serie A su Dazn, un abbonamento e 6 dispositivi: basta l’app, costerà 30-35 euro al mese

La rivoluzione è fatta. Ma cosa comporterà la cessione dei diritti televisivi del prossimo triennio a Dazn? Seduti di fronte alla tv cosa dovranno fare tifosi e appassionati per seguire live le partite della Serie A?

Non servirà un decoder. A differenza di quanto veniva con Sky, per Dazn basta scaricare l’APP. Lo streaming sarà così visibile attraverso tv e telefoni, computer, tablet e anche consolle di gioco. Basterà vedere tutte le 10 gare della giornata di Serie A: 7 in esclusiva Dazn e 3 in co-esclusiva. L’abbonamento inoltre non sarà associato ad un solo abbonamento, sarà valido per sei dispositivi differenti, e massimo due collegati contemporaneamente sullo stesso evento. Esempio: una persona guarda la partita in tv in salotto, allo stesso tempo un’altra potrà seguire l’evento sul telefonino. L’abbonamento costerà tra i 30 e i 35 euro. Non saranno possibili acquisti di partite singole. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, CERCI, UNA BARZELLETTA CHE CONTINUA, FUORI ROSA DALL’AREZZO. RISSA CON DETONATORE IN ALLENAMENTO