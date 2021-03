Diritti tv, Dazn sempre avanti a Sky. Traguardo vicino: arriverà oggi la fumata bianca?

Il grande giorno dell’assegnazione dei diritti tv potrebbe essere oggi. Potrebbe, condizione d’obbligo. Una certezza c’è: la scadenza delle due offerte sul tavolo, da Dazn e Sky, è stabilita nel 20 marzo, lunedì prossimo. Una deadline da non oltrepassare per non correre il rischio di un nuovo bando d’asta. Per la vendita dei pacchetti, come per qualsiasi altra decisione, servono 14 voti; Dazn ne ha ottenuti 11 in tutte le precedenti votazioni tranne che nell’ultima, quando le preferenze erano scese a 10 per l’uscita di scena del Cagliari, pronto a rientrare.

Una maggioranza esiste, schierata in favore di Dazn ma necessita di un numero preciso di sostenitori: ai 10 che hanno votato a favore anche nell’ultimo appuntamento si aggiungono anche altri sì dai 9 club che finora avevano preferito astenersi per strategia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

