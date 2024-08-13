Sky Sport annuncia: "Gudmundsson ha rifiutato il rinnovo del Genoa. L'islandese vuole la Fiorentina"

La dirigenza ha tentato di convincere Gudmundsson a restare a Genova. L'islandese ha chiesto di essere ceduto

La Fiorentina aspetta il via libera per portare Albert Gudmundsson a Firenze. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Genoa aveva in programma un incontro con il giocatore, tentando di convincere l'attaccante islandese a rimanere in Liguria, offrendo un rinnovo di contratto con un aumento dell'ingaggio. Il Grifone però non intende eguagliare l'offerta presentata dalla Fiorentina, che gli offre il doppio. L'islandese ha già comunicato al club rossoblù la sua decisione: quella di lasciare la squadra di Gilardino entro la fine del mercato. Per questo motivo, il Genoa è alla ricerca di un sostituto per l'attaccante, dopo aver già scandagliato delle piste estere e non solo.

Pedullà: “La Fiorentina farà 3 acquisti oltre Gudmundsson. Bove piace ma nessuna trattativa per ora”

https://www.labaroviola.com/pedulla-la-fiorentina-fara-3-acquisti-oltre-gudmundsson-bove-piace-ma-nessuna-trattativa-per-ora/264027/