Italiano: “Critiche difesa? Basta segnare più degli altri. È il nostro obiettivo e piace ai tifosi”

Mister Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Fiorentina–Sassuolo. Ecco le sue parole: “Qualcuno mi critica per il nostro modo di difendere? Il nostro obiettivo è sempre quello di segnare almeno un gol in più degli avversari. È questo quello che cerchiamo ed è quello che piace alla nostra gente. Ultimamente ci stiamo riuscendo e stiamo facendo divertire, specie in casa. Per difendere bene ci sono tanti modi, noi cerchiamo di recuperare subito il pallone, poi ci sono anche i falli tattici. Bravo a gestire Vlahovic? All’inizio costruivamo tanto ma lui aveva più difficoltà a concretizzare, adesso la situazione è migliorata grazie anche a lui”.

