Fortini carica: “Col Genoa sarà una finale. Le difficoltà dipendono dalla testa, ne usciremo col lavoro”

Niccolò Fortini ha parlato anche ai microfoni di Sky per commentare la prestazione della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Noi cerchiamo sempre di lavorare giorno dopo giorno per uscire da questa situazione, dobbiamo però rimanere uniti. Con tanto e duro lavoro siamo tutti sicuri che usciremo da questo momento.”

Le motivazioni della crisi: “Secondo me è una questione di testa, nel calcio può succedere di tutto, basta poco per prendere gol e magari ne prendi le conseguenze. Cercheremo di lavorare su questo aspetto. Non è paura, noi siamo sempre convinti di quello che facciamo.”

Sulla partita col Genoa: “Si prepara una battaglia; una finale. “