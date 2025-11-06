6 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:24

Fortini carica: “Col Genoa sarà una finale. Le difficoltà dipendono dalla testa, ne usciremo col lavoro”

6 Novembre · 21:44

Niccolò Fortini ha parlato a Sky per caricare la squadra e tranquillizzare l'ambiente sulla difficile situazione della Fiorentina.

Niccolò Fortini ha parlato anche ai microfoni di Sky per commentare la prestazione della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: “Noi cerchiamo sempre di lavorare giorno dopo giorno per uscire da questa situazione, dobbiamo però rimanere uniti. Con tanto e duro lavoro siamo tutti sicuri che usciremo da questo momento.”

Le motivazioni della crisi: “Secondo me è una questione di testa, nel calcio può succedere di tutto, basta poco per prendere gol e magari ne prendi le conseguenze. Cercheremo di lavorare su questo aspetto. Non è paura, noi siamo sempre convinti di quello che facciamo.”

Sulla partita col Genoa: “Si prepara una battaglia; una finale. “

