Pioli: “Non penso al mio futuro. Oggi buon approccio, siamo stati cattivi: l’Inter è troppo forte però”

Stefano Pioli ai microfoni di Sky ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro l’Inter a San Siro. Ecco le sue dichiarazioni: “Non siamo riusciti a contenere l’Inter, magari potevamo fare di più. Io non penso al mio futuro, rifletto solo su come poter sistemare i problemi e uscire da questa situazione.”

Riflessioni tattiche: “Volevamo prendere l’Inter sugli esterni per attaccare la profondità, ma loro ci attaccavano con grande pressione e non ci facevano palleggiare. Siamo stati bravi a contenerli per 65 minuti, poi loro hanno alzato il ritmo, ci hanno tolto il gioco e hanno trovato grandi soluzioni balistiche.”

Sull’approccio della squadra: “Mi fido ciecamente dei miei giocatori. Evidentemente abbiamo dei problemi se sono nove partite che non vinciamo. Oggi ho scelto un centrocampo fisico per rincorrere l’Inter, giocare la palla era davvero complesso oggi. Abbiamo trovato quasi tutte le big del campionato finora, ora dobbiamo fare bene contro le squadre di bassa classifica e levarci da questa brutta situazione.”