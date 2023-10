La Fiorentina è stufa di Sky e DAZN, con altri 6 club vuole la creazione di un canale TV della Serie A

L’edizione odierna di Repubblica torna sul tema dell’assegnazione dei diritti tv per la Serie A per il quinquennio che va dal 2024 al 2029. L’incontro di ieri non ha prodotto alcun risultato contrato e l’accordo possibile da 900 milioni di euro con Sky e DAZN (i broadcaster che hanno presentato la proposta migliore) appare come una sorta di garanzia a lungo e medio termine per il sostentamento del sistema, agli occhi di ha condotto la trattativa.

Fino ad oggi, ricorda il quotidiano, i club incassavano 940 milioni di euro l’anno per i diritti tv, la contrazione sarebbe minima. Al momento sono sette le squadre che promuovono un cambiamento e sostengono la soluzione del canale autonomo di Lega: oltre a Salernitana, Napoli e Fiorentina (già anticipate ieri da Iervolino) ci sarebbero anche Juventus, Milan, Roma e Bologna. Lo riporta TMW

