Secondo La Nazione il mister della Fiorentina Italiano ha pronte delle nuove sorprese. Infatti a breve potremmo vedere Nzola come punta centrale e Beltran come seconda punta, o addirittura da trequartista per far riposare il sempre presente Bonaventura. Prove tecniche di convivenza dunque tra i due che per il momento si sono visti assieme solo nello spezzone finale della gara a Udine

