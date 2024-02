Lotta allo streaming illegale, uno stretto giro di vite che ha subito prodotto risultati

Non si sono fatti attendere i primi risultati significativi nella lotta allo streaming illegale grazie alla neonata piattaforma nazionale anti-pirateria gestita dall’Autorità garante per le comunicazioni. “A partire da venerdì 2 febbraio, sono stati bloccati entro trenta minuti dalla segnalazione, attraverso la piattaforma Piracy Shield, 65 DNS e 8 indirizzi IP che diffondevano in modo illecito le partite della 23ma giornata del Campionato di calcio di serie A”. Lo riporta in un comunicato agcom.it