Prandelli: “Per vincere la paura devi essere sfacciato. Era la partita giusta per rischiare”

Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria ottenuta dalla sua Fiorentina per 3-0 contro la Juventus. Ecco le sue parole:

Complimenti per il 3-0. Lei ha chiesto la sfacciataggine, ed è arrivata no?

“Per vincere e combattere la paura devi essere sfacciato. Se hai paura prima o poi subisci e quindi abbiamo pensate di rischiare. Era il momento giusto per farlo”

Ci sono dei numeri che le devo dire. Qui 3-0 ha vinto solo il Real Madrid, l’ultimo a vincere su questo campo è stato lei nel 2008. Se lo ricordava?

“No, non ricordavo. La vittoria di oggi la vogliamo regalare ai tifosi perché ci sono vicini e soffrono con noi. Questa partita spero dia un senso al lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo continuare a lavorare perché ci sono delle situazioni ancora da chiarire. Godiamoci la vittoria, oggi c’è stata una componente di fortuna perché quando rimani in 10 è tutto più complicato. Bravi a tutti, hanno dimostrato di essere sfacciati e di avere carattere”.

Come le ho detto settimana scorsa siete migliorati in fase difensiva, si è visto anche oggi. Volevo farle i complimenti perché stata migliorando in partita in partita

“Grazie, abbiamo lavorato poco e solo sul video, però ho trovato i giocatori disponibili e attenti. Quando potremo lavorare sul campo possiamo migliorare ancora di più”

L’altra settimana le ho chiesto se c’era bisogno di un risultato per ritrovare lo spirito, oppure se c’era bisogno dello spirito per ottenere il risultato. Mi pare che sia la seconda opzione

“Assolutamente si. Il nostro problema, e spero che sia risolto, è l’area di rigore. Puoi essere sfacciato quanto vuoi, ma se non entri in area puoi palleggiare quanto vuoi, ma non vinci”

Avete già sentito Commisso?

“Era molto contento. Sono felice per lui perché la prima cosa che ti chiede è la famiglia. Questi valori umani nel calcio sono ancora importanti. Spero che questa società riesca a creare una famiglia allargata”.

Vlahovic è cresciuto, ritiene che sia la garanzia per il futuro o si deve ricorrere al mercato?

“Continuerò a scommetterci. Sono convinto sia un grande giocatore e deve continuare a lavorare. Ricordiamoci che ha solo venti anni, se riesce a capire i tempi dello smarcamento nella fase offensiva”.

Cosa ha di speciale Vlahovic?

“Di speciale ha questa voglia di arrivare, di costruirsi un futuro importante. Chiaro che non la puoi fare solo la determinazione, la devi fare con il lavoro sul campo, lavorando sui movimenti e sulla gestione della palla. La base è straordinaria e questo rende tutto più facile”.

Borja Valero era arrabbiato dopo la sostituzione. Come mai lo ha tolto?

“Avevamo tre ammoniti, l’ho tolto solo per non rimanere in dieci. Ha fatto una grande partita. Sono stati bravissimi gli interni che lo hanno aiutato tanto. Quando sta bene è un professore, sa giocare a calcio”.

Cosa ha detto a Pirlo?

“Gli ho fatto i complimenti, la sua squadra ha già la sua impronta in due mesi. La squadra lo segue, non avevamo dubbi. Deve lavorare e continuare così, ha una grandissima squadra e lotterà su tutti i fronti”.

