Il terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato su Sky Sport dopo la vittoria allo stadio Franchi contro il Cagliari per 1-0.

Queste le sue dichiarazioni: “Sicuramente era necessario vincere, in questo momento non possiamo abbassare la guardia. Dovremmo stare un po’ più in alto in classifica, anche non giocando bene dovevamo vincere e lo abbiamo fatto. Dobbiamo volere di più da noi stessi. Callejon? Calciatore e persona spettacolare. I suoi atteggiamenti danno forza a tutto il gruppo, quando non gioca lavora con umiltà e quando gioca lo seguiamo tutti. Non è bello parlare di retrocessione, siamo una squadra forte, ma la verità è che eravamo in una brutta situazione. Se c’è da lottare, lotteremo”.

