Di Francesco: “Non meritavamo la sconfitta. Abbiamo concesso poco alla Fiorentina”

“Serve fare i tre punti, oggi buona prestazione ma bisogna vincere è fondamentale. Era una partita dove non abbiamo sfruttato al meglio. Manca un po’ tutto, anche la serenità anche se la prestazione di oggi è stata Dispiace perdere, non ci sto a perdere in questo modo. Ho la rabbia, il desiderio di far punti. E’ un Cagliari che sì ha troppa paura, ma fa parte del gioco, bisogna uscirne insieme. Loro hanno avuto qualche occasione, ma poi il gol è arrivato su una ripartenza. Peccato per le occasioni sciupate, concesso poco agli avversari, peccato per il gol preso. Non meritavamo questa sconfitta”.

LEGGI ANCHE: PRANDELLI: “LA SQUADRA HA RISPOSTO BENE. CONTENTO DI CALLEJON. PEZZELLA PROBLEMA AL FLESSORE”