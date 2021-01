Prandelli: “La squadra ha risposto bene. Contento di Callejon. Pezzella problema al flessore”

“Quando vinci soprattutto in momenti particolari – ha detto Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina in sala stampa -, va tutto bene, aumenta fiducia e consapevolezza. La squadra per me ha risposto molto bene. La vittoria è una gioia anche se non hai creato tante opportunità. Abbiamo trovato un Cagliari molto ordinato. Sono contento di Callejon, primo tempo un po’ schiacciato, nel secondo tempo molto meglio. Martinez Quarta? Più titolari ho, meglio è. Dobbiamo valutare le condizioni di Pezzella, ha accusato un dolore al flessore”.

