Marianella si arrabbia con commentatore tecnico: "La partita ha molto da dire, la Fiorentina è uno spettacolo"

Marianella non perde occasione per farsi amare dai tifosi della Fiorentina, grandi parole di amore per la viola in telecronaca

La telecronaca della partita della Fiorentina di Sky questa sera è affidato a Massimo Marianella, che a Firenze ha grande simpatie viste le bellissime parole che ogni volta spende per la Fiorentina. Sul risultato di 3-0 il commentatore Lorenzo Minotti ha affermato: "Con l'ingresso di Comuzzo, Martinez Quarta è coperto da un terzino più difensivo e può spingere di più, anche se la partita non ha più niente da dire". Queste dichiarazioni non sono state gradite da Marianella che ha risposto: "Non è vero, vedere la Fiorentina è sempre un grande piacere e ci godremo lo spettacolo fino alla fine".

Durante la telecronaca il giornalista Sky ha anche tessuto le lodi del mister viola Italiano, e ha parlato a lungo della tifoseria fiorentina e dei festeggiamenti per i 50 anni della Curva Fiesole. Un'altra splendida telecronaca apprezzatissima dai tifosi viola

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