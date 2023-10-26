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Kayode rientra in panchina in lacrime per un brutto infortunio ma lascia il Franchi sulle sue gambe

Gli aggiornamenti sulle condizioni del terzino della Fiorentina Kayode che ha riportato un brutto infortunio in Conference League

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
26 ottobre 2023 21:55
Kayode rientra in panchina in lacrime per un brutto infortunio ma lascia il Franchi sulle sue gambe - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.10.2023, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.10.2023, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quello che riporta la giornalista Sky Vanessa Leonardi a bordo campo, dopo il brutto infortunio subito oggi in Conference League, il terzino viola Kayode è uscito in lacrime. Il gioiellino della Fiorentina ha continuato a piangere per diversi minuti in panchina.

Secondo quanto riportato poi dal nostro inviato allo stadio, Kayode è comunque uscito dall'impianto sulle sue gambe se pur zoppicando

FREITAS PARLA DI KAYODE

https://www.labaroviola.com/freitas-kayode-normalita-del-calcio-europeo-in-italia-meno-mi-aspettavo-di-piu-da-beltran/228293/

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