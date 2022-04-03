Cabral: "È l'occasione che stavo aspettando. Voglio dimostrare di meritare la maglia della Fiorentina"
Stavo lavorando da mesi per farmi trovare pronto per questa occasione. Ho bisogno di tempo, ma sto bene e voglio dimostrare le mie qualità
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2022 12:30
Il centravanti Arthur Cabral è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre-partita di Fiorentina-Empoli. Ecco le sue parole: "È l’occasione che stavo aspettando. Da due mesi mi preparo ogni giorno per essere pronto quando si presenta l’occasione. Per me è un nuovo modo di giocare in un nuovo campionato. Ho bisogno di tempo ma sto bene e posso dimostrare di meritare la maglia della Fiorentina".
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