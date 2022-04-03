Cabral: "È l'occasione che stavo aspettando. Voglio dimostrare di meritare la maglia della Fiorentina"

Stavo lavorando da mesi per farmi trovare pronto per questa occasione. Ho bisogno di tempo, ma sto bene e voglio dimostrare le mie qualità

A cura di Redazione Labaroviola 03 aprile 2022 12:30

Arthur Cabral

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