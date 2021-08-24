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Nosotti: "Fiorentina tra le prime sette con Berardi. Operazione fattibile? Non saprei, il Sassuolo spara alto"

Le parole di Marco Nosotti ai microfoni di Radio Bruno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2021 19:35
Nosotti: "Fiorentina tra le prime sette con Berardi. Operazione fattibile? Non saprei, il Sassuolo spara alto" - REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - NOVEMBER 08: Domenico Berardi of US Sassuolo gestures during the Serie A match between US Sassuolo and Bologna FC at Mapei Stadium - Città del Tricolore on November 8, 2019 in Reggio nell'Emilia, Italy (Photo by Alessand
REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - NOVEMBER 08: Domenico Berardi of US Sassuolo gestures during the Serie A match between US Sassuolo and Bologna FC at Mapei Stadium - Città del Tricolore on November 8, 2019 in Reggio nell'Emilia, Italy (Photo by Alessand
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Nosotti: "Fiorentina tra le prime sette con Berardi. Operazione fattibile? Non saprei, il Sassuolo spara alto"

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport vicino al Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del possibile trasferimento di Domenico Berardi alla Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Berardi è forte, molto, e il Sassuolo per lasciarlo partire sta chiedendo tanti soldi. I tempi sono ristretti, non so se sia fattibile come operazione, perché andrebbe anche sostituito, ovviamente. Assieme a Insigne è da anni uno dei pochi italiani che segna e fa assist come pochi altri. È un giocatore che nello scacchiere di Italiano ci starebbe benissimo, può giocare su entrambe le fasce, sa usare anche il destro. Con la permanenza di Vlahovic, se arrivasse Berardi a Firenze, la Fiorentina farebbe un bel salto in avanti e potrebbe insidiare le prime sette in classifica".

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