Nosotti: "Fiorentina tra le prime sette con Berardi. Operazione fattibile? Non saprei, il Sassuolo spara alto"
Le parole di Marco Nosotti ai microfoni di Radio Bruno
Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport vicino al Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del possibile trasferimento di Domenico Berardi alla Fiorentina. Ecco le sue parole:
"Berardi è forte, molto, e il Sassuolo per lasciarlo partire sta chiedendo tanti soldi. I tempi sono ristretti, non so se sia fattibile come operazione, perché andrebbe anche sostituito, ovviamente. Assieme a Insigne è da anni uno dei pochi italiani che segna e fa assist come pochi altri. È un giocatore che nello scacchiere di Italiano ci starebbe benissimo, può giocare su entrambe le fasce, sa usare anche il destro. Con la permanenza di Vlahovic, se arrivasse Berardi a Firenze, la Fiorentina farebbe un bel salto in avanti e potrebbe insidiare le prime sette in classifica".
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