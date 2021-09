Ambrosini su Dazn: “Rispetto a Sky ha approccio più innovativo, si avvicina di più ai giovani”

Oggi a TV Blog è intervenuto Massimo Ambrosini, dove ha fatto alcune dichiarazioni riguardanti Dazn, la nuova piattaforma in streaming che in un solo anno è già riuscita ad accaparrarsi i diritti della Serie A. L’ex centrocampista di Milan e Fiorentina è stato per alcuni anni un volto importante come opinionista di Sky Sport. Quest’anno ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale che lo ha portato ai microfoni di entrambe le nuove piattaforme di streaming: Dazn e Prime Video. Anche quest’ultima enorme azienda statunitense, che ha fatto la sua fortuna grazie al commercio online, ha deciso di puntare sullo streaming sportivo, acquisendo i diritti di alcune partite di Champions League. Durante l’intervento di oggi non è potuta mancare una domanda sulla differenza che ha trovato nel passaggio tra Sky e le nuove emittenti, queste le sue parole:

“Dazn rispetto a Sky ha un approccio più innovativo, maggiormente indirizzato nel rivolgersi al pubblico più giovane, la sensazione è quella di freschezza. Riguardo a Prime Video la sensazione è quella di grande professionalità, ambizione e di grande potere”

