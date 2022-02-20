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Castrovilli: "Europa il sogno da realizzare. Voglio farmi un regalo di compleanno: gol e vittoria"

Castrovilli: "L'Atalanta avrà voglia di rivalsa nei nostri confronti. Europa? Guardiamo partita dopo partita

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2022 11:59
Castrovilli: "Europa il sogno da realizzare. Voglio farmi un regalo di compleanno: gol e vittoria" - Firenze, stadio A.Franchi, 31.10.2021, Fiorentina-Spezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 31.10.2021, Fiorentina-Spezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Gaetano Castrovilli, centrocampista Viola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Fiorentina-Atalanta. Ecco le sue parole: "L'Atalanta avrà un po' di rivalsa nei nostri confronti perché abbiamo vinto due partite contro di loro. Arriveranno con grinta e noi dovremo stare attenti e fare di tutto per centrare un risultato positivo. Spareggio per l'Europa? Secondo me non dobbiamo pensare alla classifica ma partita dopo partita guardare solo al risultato. L'Europa è un sogno che cerchiamo di realizzare. Quale regalo ti vuoi fare? Fare gol e una bella vittoria".

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