FORM. UFFICIALE: GIOCANO IGOR E CASTROVILLI, SOTTIL TITOLARE, FUORI SAPONARA E CABRAL
La formazione ufficiale della Fiorentina, squadra viole che torna in campo dopo due vittorie consecutive da Coppa e campionato
A cura di Redazione Labaroviola
20 febbraio 2022 11:22
Fiorentina di scena in casa contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, Italiano deve fare a meno di Terracciano, bloccato a casa dalla tonsillite, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
Dragowski, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Torreira, Bonaventura, Castrovilli, Nico Gonzalez, Sottil, Piatek
RANIERI E IL RETROSCENA DI HENRY ALLA FIORENTINA
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