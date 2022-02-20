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FORM. UFFICIALE: GIOCANO IGOR E CASTROVILLI, SOTTIL TITOLARE, FUORI SAPONARA E CABRAL

La formazione ufficiale della Fiorentina, squadra viole che torna in campo dopo due vittorie consecutive da Coppa e campionato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 febbraio 2022 11:22
FORM. UFFICIALE: GIOCANO IGOR E CASTROVILLI, SOTTIL TITOLARE, FUORI SAPONARA E CABRAL - Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Vincenzo Italiano

Fiorentina di scena in casa contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, Italiano deve fare a meno di Terracciano, bloccato a casa dalla tonsillite, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Dragowski, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi, Torreira, Bonaventura, Castrovilli, Nico Gonzalez, Sottil, Piatek

RANIERI E IL RETROSCENA DI HENRY ALLA FIORENTINA

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