Bucciantini: "Milenkovic non tenta di colpire Belotti, è solo più alto"

Era rigore per il Torino per il fallo del portiere viola, Dragowsky

Il giornalista di Skyè intervenuto su Radio Toscana ha parlato del testa a testa tra Milenkovic e Belotti nella partita scorsa Torino-Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: "Episodi arbitrali? Per me il difensore Milenkovic non tenta di colpire Belotti, ma è solamente più alto di lui. Si meritavano lo stesso metro di giudizio, non c’è differenza di comportamento dei due calciatori. Il fallo di Dragowski? Era rigore, lo cerca con la gamba dopo aver fatto la parata. La qualità messa in mostra dalla Fiorentina è stata nettamente maggiore rispetto a quella del Torino. Con lo stesso modulo di prima, la Viola riesce ad essere molto più protagonista di prima c’è molto merito di mister Prandelli. La viola è diventata una squadra brava nel palleggio grazie alla qualità del terzetto Castrovilli-Bonaventura-Ribery. L’Inter è un avversario proibitivo? Sfidarla dopo il doppio confronto di Coppa Italia con la Juventus è una buona opportunità, anche perché giocare con i bianconeri ti svuota mentalmente”.

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