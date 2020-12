Pezzella: “Questo è il regalo per i tifosi. Piedi per terra, dobbiamo continuare a lavorare tanto”

German Pezzella, capitano della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 3-0 contro la Juventus. Ecco le sue parole:

È la miglior Fiorentina della stagione?

“È andato tutto bene dall’inizio, ma credo che l’atteggiamento e lo spirito dimostrato nelle ultime partite è la base da cui partire e lottare. Bisogna soffrire e lottare tutti insieme, questo è l’importante. Ora dobbiamo stare tranquilli, abbiamo un paio di giorni di riposo e ripartire da qui”

Che sapore ha questa vittoria?

“È molto importante per la nostra città. Purtroppo nell’ultimo periodo non abbiamo dato quella felicità che meritano per il supporto che ci danno. Ci tenevamo a venire qua e vincere per tornare sulla strada giusta per dare il giusto premio ai tifosi e cambiare l’aria che si respirava per i mancati risultati. Ho detto ai ragazzi prima della partita che bisognava vincere, ci tenevo tanto, sono da quattro anni qua a Firenze e so cosa vuol dire affrontare la Juventus”.

È la partita della svolta?

“Non dobbiamo pensare così. È stata una partita bella, ma dobbiamo crescere tanto. Questa partita ci da tanta fiducia ma dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa e continuare a lavorare per ripartire in questa stagione”.

LEGGI ANCHE: