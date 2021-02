DAZN supera Sky ed è pronta ad accaparrarsi la Serie A, la Fiorentina è favorevole

Dazn scatta su SkySport e si pone in vantaggio nel testa a testa per i diritti-tv del triennio 2021-24. La spinta arriva anche da Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, Lazio, Torino, Fiorentina e Atalanta. “I punti a favore vanno ricercati ovviamente nell’offerta economica, più vantaggiosa di quella dell’avversario.

E poi c’è la tecnologia: è Dazn a soddisfare la richiesta di novità, in un momento in cui la distribuzione via satellite è in una fase matura. La visione digitale può invece offrire soluzioni sempre nuove e più accattivanti: i 20 club di Serie A non temono problemi di segnale o lentezze nella fruizione delle partite in televisione. I numeri (anche extra calcio) oggi raccontano altro: OTT come Netflix o Amazon Prime in Italia hanno raggiunto milioni di abbonati. E Dazn potrebbe non essere sola in questa fase: potrebbe essere supportata da una Telco, nello specifico da Tim, altro elemento importante”.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport

LEGGI ANCHE, GIUDICE SPORTIVO, AMRABAT SALTA LA SAMPDORIA. UNO SQUALIFICATO ANCHE PER I BLUCERCHIATI