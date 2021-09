Inter-Real perfetto su Amazon è la conferma che il problema non è la rete ma la qualità di DAZN

Lo streaming è possibile, anche per il grande calcio. È bastata una diretta di Amazon Prime per togliere ogni qualsivoglia dubbio: il problema non è la rete, il problema è Dazn, le sue scarse strutture, la sua scarsa qualità. Vedere il big match di Champions in streaming Inter-Real Madrid ci ha quasi aperto il cuore. Addio rotellina, addio immagine sgranata. E con un commento di davvero grande qualità. La partita scorre e tu a casa la guardi. Senza particolari problemi. Chi ha la fibra, la guarda con la fibra. Chi ha altro, la guarda con altro, magari con meno qualità, ma vedendola sempre bene e senza interruzioni.

Del resto ci aveva già pensato il presidente dell’Agcom a precisare che il problema era Dazn. Non è chiaro pero’ purtroppo come le problematiche potrebbero essere risolte. Il sistema capitalistico funziona essenzialmente in questa maniera: se dai piu’ soldi della concorrenza per i diritti vinci, e poco importa che se per offrire di piu’ risparmi sulle infrastrutture e dai un servizio completamente inadeguato. Che poi, a dirla tutta, la responsabilità non è di Dazn ma della Lega Serie A che ha affidato loro la gestione dei diritti tv del campionato. Fregandosene di chi ci mette il cuore e tira fuori i soldi per fare andare avanti la Serie A, cioè i tifosi. In un certo senso può anche essere giusto così: campionato modesto, visione modesta. La Champions la trasmette Amazon. Ci è tutto chiaro.

E mentre DAZN continua a sguazzare nei suoi problemi, anche Infinity non se la passa meglio. L’altra alleata di DAZN per la trasmissione della massima competizione europea ha manifestato delle grosse problematiche, che hanno portato tanti utenti a protestare in maniera feroce. Niente pero’ di cui stupirsi. Adesso per DAZN un’altra importante sfida. Alle parte il big match Juventus-Milan, e gli utenti si interrogano: “La rete reggerà o crollerà di nuovo ad ogni gol realizzato dalle squadre?”. Nell’attesa di scoprirlo, per chi è abbonato anche alla piattaforma Sky, non resta che sperare che la squadra del cuore sia trasmesse lì, nelle tre partite in coo-esclusiva.

Lorenzo Bigiotti

