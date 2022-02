DAZN gonfia dati su ascolti del 60%. TIM paga meno e gli sponsor scappano. Campionato torna a Sky?

Il Fatto Quotidiano propone un interessante articolo in cui scrive che l’Agcom ha acceso la miccia di una bomba che potrebbe far saltare il Palazzo: quella degli ascolti-tv. È stato infatti stabilito che i dati d’ascolto resi noti fino ad oggi, e forniti a Dazn da Nielsen, istituto non certificato, non sono veritieri. Occorre fare riferimento ad Auditel, nella cui delibera scrive che “la variazione percentuale complessiva dell’audience tra le due rilevazioni è pari a oltre il 50% per il girone di andata”. Nelle ultime 4 giornate addirittura lo scostamento tra i dati forniti da Dazn/Nielsen e Auditel avrebbe toccato il 60%. Il drammatico crollo di audience determina chiare e angosciose conseguenze: dalle più immediate, come la rivolta degli investitori pubblicitari, alle più lontane anche se inevitabili, come l’asta dei diritti che avverrà nella primavera 2024: se è vero che la stessa Tim sta già rinegoziando al ribasso l’intesa con Dazn e minaccia di passare armi e bagagli con Sky, pensare di rivendere i diritti alle già esigue cifre attuali è a dir poco folle. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

