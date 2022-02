Matteini: “Perchè Zakaria in 3 giorni debutta con gol e Ikonè arrivato a dicembre è in rodaggio?”

Questo il post di Francesco Matteini, giornalista fiorentino, su Facebook:

“Tre domande mi frullano da ieri nella testa.

La prima. Come mai la “Dea Eupalla”, creata dalla fertile mente di Gianni Brera, è così crudele nell’accanirsi contro i tifosi viola? Non poteva far ruzzolare in fondo alla rete il colpo di testa di Cabral? La Fiorentina avrebbe perso ugualmente contro una Lazio nettamente superiore, ma il gol del neo arrivato ci avrebbe scaldato il cuore. Invece, dopo appena 13 minuti, manda in rete il “traditore” neo strisciato. Dai… ma si può?

La seconda. Come mai Zakaria, arrivato in Italia da tre giorni, va subito in campo con la Juve (e pure lui segna), mentre Ikonè arrivato alla fine di dicembre è ancora nella fase di inserimento e di rodaggio nonostante nel suo ruolo giochi uno zombie? Italiano è bravo ma denota qualche eccesso di rigidità nei suoi “comandamenti”.