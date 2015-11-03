Labaro Viola

Notizie Matteini Fiorentina

Corriere dello Sport duro: “Giornalista cacciato dal Viola Park? Gesto inaudito e illegittimo. Non ci sono scusanti”

01 ottobre 2023 09:22

Corriere Fiorentino: “Caso Matteini? Più dei chiarimenti servirebbero scuse da parte della Fiorentina”

01 ottobre 2023 09:16

Matteini: "Conference coppa di serie C. Se la Fiorentina avesse azzeccato il mercato sarebbe lotta Champions"

15 aprile 2023 14:40

Matteini: "Gonzalez non dà contributo. Tra Jovic e Cabral farei giocare sempre il brasiliano"

18 marzo 2023 14:13

Matteini critico: "Privacy su infortuni calciatori assurda. Con Sottil rischiato un nuovo caso Gonzalez"

24 novembre 2022 20:56

Matteini duro: "Mandragora non è all'altezza di giocare nella Fiorentina, meglio Bianco al suo posto"

12 novembre 2022 14:39

"Cabral è il futuro. Castrovilli è un giocatore fatto, se non trova continuità non è da Fiorentina"

02 aprile 2022 21:15

Matteini: "Perchè Zakaria in 3 giorni debutta con gol e Ikonè arrivato a dicembre è in rodaggio?"

07 febbraio 2022 14:21

Matteini ricorda: "Batistuta sceglieva di restare alla Fiorentina perchè era tra le squadre più forti"

05 febbraio 2022 14:42

"Per avere i tifosi al Viola Park serve che il comune di Firenze finisca la tramvia"

04 settembre 2021 14:26

Matteini: "Io farei un annuncio ufficiale. Se la Fiorentina dovesse..."

27 marzo 2021 14:05

Matteini:"La scommessa su Pjaca è persa. Pioli si decida a puntare su Sottil, la gente.."

11 dicembre 2018 22:09

Matteini: "Simeone giocatore scarso. Se si fosse chiamato Cacia saremmo stati più cattivi con lui"

22 novembre 2018 12:21

Matteini:" Mai stati così vicini alla realizzazione dello stadio nuovo. Pioli ha delle responsabilità sul momento della squadra"

10 novembre 2017 11:56

Archivio

Esplora l'archivio di Matteini

Sett. 39 Sett. 15 Sett. 11
Sett. 47 Sett. 45 Sett. 13 Sett. 6 Sett. 5
Sett. 35 Sett. 12
Sett. 50 Sett. 47
Sett. 45