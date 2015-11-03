Notizie Matteini Fiorentina

Corriere dello Sport duro: “Giornalista cacciato dal Viola Park? Gesto inaudito e illegittimo. Non ci sono scusanti”
01 ottobre 2023 09:22
Corriere Fiorentino: “Caso Matteini? Più dei chiarimenti servirebbero scuse da parte della Fiorentina”
01 ottobre 2023 09:16
Matteini: "Conference coppa di serie C. Se la Fiorentina avesse azzeccato il mercato sarebbe lotta Champions"
15 aprile 2023 14:40
Matteini: "Gonzalez non dà contributo. Tra Jovic e Cabral farei giocare sempre il brasiliano"
18 marzo 2023 14:13
Matteini critico: "Privacy su infortuni calciatori assurda. Con Sottil rischiato un nuovo caso Gonzalez"
24 novembre 2022 20:56
Matteini duro: "Mandragora non è all'altezza di giocare nella Fiorentina, meglio Bianco al suo posto"
12 novembre 2022 14:39
"Cabral è il futuro. Castrovilli è un giocatore fatto, se non trova continuità non è da Fiorentina"
02 aprile 2022 21:15
Matteini: "Perchè Zakaria in 3 giorni debutta con gol e Ikonè arrivato a dicembre è in rodaggio?"
07 febbraio 2022 14:21
Matteini ricorda: "Batistuta sceglieva di restare alla Fiorentina perchè era tra le squadre più forti"
05 febbraio 2022 14:42
"Per avere i tifosi al Viola Park serve che il comune di Firenze finisca la tramvia"
04 settembre 2021 14:26
Matteini: "Io farei un annuncio ufficiale. Se la Fiorentina dovesse..."
27 marzo 2021 14:05
Matteini:"La scommessa su Pjaca è persa. Pioli si decida a puntare su Sottil, la gente.."
11 dicembre 2018 22:09
Matteini: "Simeone giocatore scarso. Se si fosse chiamato Cacia saremmo stati più cattivi con lui"
22 novembre 2018 12:21
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