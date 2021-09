“Per avere i tifosi al Viola Park serve che il comune di Firenze finisca la tramvia”

Il giornalista Francesco Matteini, molto esperto a riguardo del nuovo centro sportivo della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole riguardanti i due mini stadi che ci saranno all’interno del Viola Park, mini stadi progettati con l’intenzione di portare i tifosi sugli spalti del centro sportivo per le partite del settore giovanile e non solo, anche per alcuni allenamenti a porte aperte, queste le parole di Matteini:

“Il via libera per i avere i tifosi all’interno dei mini stadi che ci saranno al nuovo centro sportivo dipendono vincolato alla costruzione del parcheggio scambiatore della tramvia. Speriamo che siano rispettati i tempi della realizzazione della linea da Piazza della Libertà a Bagno a Ripoli. Per questo era stato deciso di iniziare dal capolinea della parte sud e dalla realizzazione del parcheggio. I lavori dovrebbero essere imminenti ma ormai è un qualcosa che non dipende nè della Fiorentina nè dal comune di Bagno a Ripoli ma da quello di Firenze” conclude Matteini.

