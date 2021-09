Orsolini: “La Fiorentina mi voleva ma io non ho mai chiesto la cessione e pensato di andare via”

Riccardo Orsolini è stato indubbiamente uno dei giocatori più corteggiati del Bologna. “Avevo tre offerte ma ho spento il telefono” dice in un’intervista al Corriere dello Sport. L’esterno classe ’97 ha così parlato dopo la chiusura del mercato: “Mai chiesto la cessione e non ho mai pensato di andare via: lo posso garantire. So che in società sono arrivate anche offerte importanti. Ma hanno ritenuto che non fossero congrue. Quali? Torino, Lazio, Fiorentina. Io non ho mai fatto pressioni, non ho mai fatto guerre. Anzi, ho apprezzato il fatto che si potessero permettere di rifiutare parecchi soldi per me. E’ stato un attestato di fiducia. Dopo la cessione di Tomiyasu ho spento il telefono, sapevo che sarei rimasto al cento per cento”. Lo riporta TMW

