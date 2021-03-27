Matteini: "Io farei un annuncio ufficiale. Se la Fiorentina dovesse..."

Matteini ha parlato della stagione altalenante della Fiorentina.

Il giornalista Francesco Matteini ha parlato su Radio Bruno Toscana della situazione in casa viola.

Queste le sue dichiarazioni: "Io farei un annuncio ufficiale. Se la Fiorentina dovesse retrocedere in Serie B non si vende nessuno. Credo che debba farlo come garanzia, quando si parla della salvezza, per la coppa e così via. L’unico patto che ha senso dovrebbe riguardare il via libera a chi vuole essere ceduto, solamente in caso di permanenza in A. Altrimenti, tolti coloro in scadenza, anche a costo di rimetterci perché poi il prossimo anno alcuni andrebbero a scadenza, tutti in Serie B con la Fiorentina. Io lo direi molto chiaramente ai calciatori e anche al di fuori dello spogliatoio. Non sono così scarsi come hanno dimostrato in campo, hanno triturato due tecnici, per cui da parte di molti c’è una scarsa professionalità perché si tratta del loro lavoro. Nessuno accetterebbe una pessima professionalità da professionisti di altro tipo, dagli idraulici agli elettricisti e non ho sentito alcun calciatore proporre un taglio al proprio stipendio per i bassi risultati. Se la situazione fosse positiva ci sarebbe la processione di procuratori a battere cassa".

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