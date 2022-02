Matteini ricorda: “Batistuta sceglieva di restare alla Fiorentina perchè era tra le squadre più forti”

Il giornalista Francesco Matteini ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina nel giorno della partita contro la Lazio, le sue parole:

“I calciatori non guardano solo i soldi ma anche conta il fatto di essere a lottare per vincere, Batistuta ad esempio sceglieva di restare alla Fiorentina perchè la Fiorentina era tra le squadre più forti, adesso la Fiorentina non è tra le squadre più forti. Sempre che poi nel calcio di oggi sarebbe stato difficile la sua permanenza per ben 9 anni. Adesso la squadra è di certo più completa perchè nel girone di andata Vlahovic non aveva un sostituto ma Kokorin era un cartonato” conclude Matteini.

MAZZARRI ANCORA PENSA ALLA FIORENTINA